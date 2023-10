Completati i lavori al cimitero comunale di Milazzo. Torna fruibile e in sicurezza l’area “B” rimasta chiusa per due anni dopo l’improvviso cedimento del muro di contenimento.

La data per il termine dei lavori era stata fissata già da diverso tempo per ottobre. Proprio per consentire ai familiari dei defunti di raggiungere le tombe in occasione della festività dell’1 e 2 novembre.

La ditta “Peloritana Appalti` ha ricostruito le parti che nel 2021 erano crollate. Inoltre l’amministrazione comunale ha disposto una serie di lavori di pulizia per rendere decoroso il cimitero.

Il Comando di Polizia locale, invece, per garantire una migliore affluenza delle auto, ha disposto il cambio della viabilità (https://www.oggimilazzo.it/2023/10/26/commemorazione-defunti-cambio-di-viabilita-in-via-cappuccini-ecco-dettagli/)