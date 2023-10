Il milazzese Giuseppe Visalli, anima della pagina Facebook METEO MILAZZO e dintorni, ha conseguito la laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera all’Università di Bologna.

Appassionato fin da bambino di meteorogia, nel 2017 ha dato vita alla pagina social sull’informazione meteorologica attirando, in poco tempo, l’attenzione di tantissimi follower per la precisione dei contenuti. A tal punto da diventare un vero e proprio punto di riferimento non solo per Milazzo ma per l’intera provincia di Messina.

Più di una volta, infatti, le sue previsioni sono state più veritiere di quelle diffuse dal Dipartimento di Protezione Civile. Spesso ipotizzando piogge torrenziali e alluvioni che poi ci sono state.

《La verità – confessa – è che per fare delle valutazioni precise e dettagliate bisogna conoscere bene il territorio. Bisogna conoscere i mari, i venti, i monti che spesso possono alterare l’esito dei classici metodi di valutazione. Per prevenire in modo preciso e dettagliato eventuali disastri naturali basterebbe dotare ogni comune di un esperto con una conoscenza precisa del territorio》

A Giuseppe gli auguri della redazione di Oggi Milazzo