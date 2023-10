Con la gara del 22 ottobre 2023 sul circuito internazionale di Triscina (TP) si chiude la Coppa Italia 8ª zona karting Sicilia, dopo otto tappe riesce a laurearsi Campione della categoria 125 KZN Rookie, Alessandro De Pasquale, originario di Castroreale ma milazzese d’adozione.

È stato un anno pieno di soddisfazioni, in pista sin dalla primissima gara è stato l’uomo da battere, sempre competitivo, sempre a lottare per le posizioni che contano. Alessandro, commosso racconta che non è stato facile essere sempre cosi veloce in ogni weekend di gara «ma noi ci siamo riusciti». Il “Noi” è la generosità doverosa perché tutto questo non sarebbe stato possibile se dietro le sue spalle non ci fosse stata la presenza di un campione e amico fraterno come Angelo Lombardo.

«E’ una persona – dice Alessandro – che ha subito creduto in me, nonostante tutte le difficoltà. Un grazie doveroso a tutto il Team Lombardo e ai suoi componenti, i miei compagni di squadra e i meccanici»

