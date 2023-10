Il reddito di cittadinanza al centro dell’incontro in programma domenica 29 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, nell’area antistante il salone a vetri del Paladiana.

Un incontro pubblico con la partecipazione di esponenti locali del Movimento 5 Stelle, di Europa Verde, del Partito Democratico, di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano.

Saranno presenti anche la Senatrice Barbara Floridia per il M5S, l’onorevole Calogero Leanza per il PD, il Segretario Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista Maurizio Fazio, Marco Filiti Segretario Regionale per il Partito Comunista Italiano e per la CGIL il Segretario Provinciale Pietro Patti.