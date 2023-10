Commemorazione Defunti, cambio di viabilità in via Cappuccini. Ecco i dettagli

In occasione della commemorazione dei Defunti, il comando di Polizia locale con ordinanza ha regolamentato la viabilità nella zona del cimitero, con modifica della segnaletica al fine di controllare il notevole afflusso di veicoli al cimitero e nelle strade adiacenti.

Ecco il dettaglio: nei giorni dal 28 ottobre al 2 novembre 2023, dalle 7 alle 18, istituzione del senso unico di marcia, sulla via Salita Cappuccini, all’intersezione con Piazza Cimitero; istituzione del senso vietato veicolare sulla via Salita Cappuccini, all’intersezione con via Lungomare Garibaldi, con direzione di marcia consentita da Nord a Sud.

Giorno 2 novembre 2023, dalle 13 alle ore 18, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e della circolazione veicolare su Piazza Cimitero, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia, dei disabili e delle autorità per consentire lo svolgimento della tradizionale cerimonia di commemorazione dell’Ammiraglio Luigi Rizzo, prevista alle 15.

Nell’occasione il sindaco di Milazzo e il comandante della Capitaneria di porto deporranno due corone d’alloro sulla tomba dell’eroe milazzese e presso il “Sacrario dei Caduti”. Verrà anche reso omaggio al sepolcro di Giuseppe Tusa il militare milazzese in servizio alla Guardia Costiera morto nel 2013 insieme ad altre otto persone nel crollo della torre di controllo nel porto di Genova.