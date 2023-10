La tribuna lato sud (settore ospiti) dello stadio Salmeri di Milazzo ha ottenuto l’agibilità. ll settore dedicato alla tifoseria della squadra ospite, ritorna ad essere più sicuro.

La Commissione Comunale di Vigilanza ha rilasciato l’idoneità e adesso il Marco Salmeri risulta idoneo per la stagione sportiva in corso. 《Inoltre – aggiunge l’assessore allo sport Antonio Nicosia – gli imminenti interventi sulla tribuna coperta e il perimetro esterno, lo renderanno più gradevole alla vista in quanto dal punto di vista statico, test e collaudi precedenti già lo certificano》