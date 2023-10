Incidente a San Paolino tra uno scooter Scarabeo e una Nissan Terrano guidata da una donna proprio davanti il comando di polizia locale.

A quanto pare sia l’auto che lo scooter provenivano da Santo Pietro. L’uomo a bordo del mezzo a due ruote, di 61 anni residente in via San Paolino, era in fase di sorpasso, infatti si trovava nella corsia opposta di marcia, e quando la donna ha svoltato lui non è stato in grado di fermarsi.

L’uomo ferito è rimasto a terra fino all’arrivo dei medici del 118 con i passanti che lo hanno riparato dal sole con un ombrellone.

Ha un trauma cranico, una ferita lacero contusa profonda all’arcata orbitaria destra e braccio destro.

Sul posto i vigili che stanno facendo i rilievi. Strada chiusa al transito

Ancora non ben stabilita la dinamica dell’incidente, bisogna capire se c’è stata collisione tra i due mezzi