Iran, come prosegue la lotta delle donne – 13 novembre

La sinistra al governo in Sud America – 6 novembre

Dal 2007 si dedica all’Afghanistan con viaggi, ricerche, saggi e le prime ricerche in Italia sulla società civile e sulla diaspora afghana. Per le edizioni dell’asino Battiston ha pubblicato Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda (2016).

L’iniziativa è parte del ciclo di incontri “LUTE & UNA FINESTRA SUL MONDO”, nell’ambito delle attività nazionali di AUSER Cultura nell’ anno accademico 2023/2024, che rinnova l’impegno dell’associazione per un’ approfondimento sui principali avvenimenti internazionali .

Appuntamento per lunedì 30 ottobre alle 15.30 all’istituto Majorana di Milazzo.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.