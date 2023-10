Per il Rotaract erano presenti i Presidenti dei Club della zona Valdemone e l’attuale Delegato di zona, Fabio Carollo, e il Rappresentante Distrettuale, Gianni Cauchi.

La sedia è stata consegnata all’Assessore ai servizi sociali Impellizzeri, che ha sottolineato come tale donazione consentirà di incrementare il servizio per raggiungere un’assistenza sempre più adeguata ed efficiente.

La sedia, acquistata grazie ai fondi del progetto distrettuale Handinow (a.s. 2020/21, RD Giorgia Cicero), avviato dai delegati di zona Enea Miraglia (Rac Milazzo) e Fabio Sindoni (Rac Barcellona P.G.) verrà utilizzata dal Comune di Milazzo per garantire durante la stagione estiva il servizio di balneazione assistita a favore dei soggetti diversamente abili.

