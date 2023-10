All’Eolian Hotel di Milazzo, si è svolto il convegno “Perdere senza riprendere”, organizzato da Veronica Fossi, biologa nutrizionista. Oltre un centinaio di partecipanti, provenienti da tutta la regione, hanno scoperto come adottare una dieta equilibrata che non solo favorisca la perdita di peso ma ne garantisca anche la sostenibilità a lungo termine.

Nel corso dell’incontro è stato spiegato come navigare nel complicato mondo delle etichette alimentari, difendendosi dalle pubblicità fuorvianti, spesso responsabili di incoraggiare abitudini alimentari malsane e problemi di peso.

«Il mio obiettivo – dice la biologa nutrizionista – non è solo far perdere peso ai miei pazienti, ma farli rinascere con una nuova consapevolezza alimentare e fornirgli gli strumenti per mantenere i risultati per sempre»

Il pubblico è stato poi condotto in un “tour virtuale” tra gli scaffali dei supermercati, durante il quale è stato mostrato come fare acquisti più consapevoli e salutari, individuando ed evitando quei prodotti pericolosi per la salute.

Al termine del convegno lo chef dell’Eolian Hotel ha deliziato gli ospiti con un aperitivo sano ma al contempo gustoso, mostrando che dieta non significa rinuncia, ma piuttosto riscoperta di sapori autentici e sani.

«La vera bellezza della sana alimentazione – conclude – sta nel fatto che è possibile godere del buon cibo senza per questo compromettere la nostra salute».