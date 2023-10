“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”, scrive Licia D’Alì del circolo Pd di Milazzo in un post Facebook

Il nuovo coordinamento del centrosinistra di Milazzo dice no ai conflitti mondiali che stanno colpendo il pianeta. E organizza una “Veglia per la Pace” che si terrà oggi, domenica 22 ottobre, alle 18, alla “Casa del Popolo” di via XX Settembre, 63.