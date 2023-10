Fortitudo Messina – Svincolati Milazzo 58-87. Parziali : 12-18 30-38 42-55 58-87. La Svincolati Milazzo batte a domicilio la Fortitudo Messina con un + 29 finale conquistando così la seconda vittoria nel campionato di Serie B Interregionale. I padroni di casa partono forte e dopo 4’30 di gioco vanno sul 10-2 , Coach Trimboli chiama timeout redarguendo i suoi . Al rientro , con Manfrè in evidenza, la Svincolati accorcia sul -4 .

I locali provano ad allungare nuovamente, ma è l’ingresso in campo del nuovo centro dei Milazzesi, Karavdic, a dare la scossa giusta. Ottimo il suo impatto con la gara, una tripla prima ed un gioco da tre punti dopo e Milazzo agguanta la parità a 1’40 dalla prima sirena.

Nel minuto finale la Svincolati mette la freccia , spinge forte sull’acceleratore e va sul + 6 , 12-18 . Il secondo quarto si apre con la realizzazione di Karavdic , Scredi piazza la bomba dalla distanza ma i padroni di casa però non demordono e provano a rimanere attaccati ai Milazzesi . È Guerra per la Svincolati a mettersi in evidenza , 5 pt consecutivi per lui . I bianco-blu toccano anche il + 10 , ma i neroverdi al giungere del riposo lungo chiudono sul – 8 , 30-38 . Al rientro e’ equilibrio dopo tre minuti , 32-42 , Milazzo prova ad allungare ancora e con il duo Odigie – Manfrè vola sul + 18 a metà frazione . I minuti finali del quarto vedono la compagine di Coach Cavalieri impegnata ad accorciare il gap , la penultima sirena arriva sul punteggio di 42-55 . Gli ultimi dieci minuti per l’allungo definitivo della Svincolati, Sindoni e compagni spingono ancora ed a metà periodo volano sul + 19 . Karavdic si fa valere nel pitturato , Bolletta realizza da oltre l’arco e Milazzo va sul + 24 , 51-75 , a 2’51 dalla sirena finale.

I giochi sono oramai chiusi, la Svincolati allunga ancora e si aggiudica l’intera posta in palio con il risultato finale di 58-87 tra gli applausi dei propri sostenitori giunti a Messina.

Fortitudo Messina. Mento , Marinelli 5 Amato 6 Di Mauro 3 Caporossi , Nnabuiffe 7 Giannullo 3 Uzun 5 Giovani , Molonia , Kader 15 Tagliano 14 All. Cavalieri

Svincolati Milazzo. Salvatico 3 Barbera n.e. Spada 2 Odigie 16 Guerra 13 Bolletta 7 Karavdic 19 Sindoni 6 Traore’ , Scredi 11 Manfrè 10 All. Trimboli. Vice All. Marisi

Arbitri: Loccisano – Greco