Arte e disabilità, al via il progetto “Emerging Talents”

Sara’ presentato mercoledi’ 25 ottobre, presso la struttura St.A.R. Villa Iris a Milazzo il progetto Emerging Talents, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Messina diretto dal dottie Motta, Modulo Milazzo/Lipari diretto dal Dottor Cuzzola, coadiuvato da Giuseppina Vassallo, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e per la parte artistica dall’artista milazzese Salvo Curro’.

Un progetto terapeutico riabilitativo in cui attivita’ manuali e creative avranno la finalita’ di valorizzare le capacita’ di ogni partecipante e far emergere quel talento che ogni individuo possiede, potenziando la propria autostima.

Il progetto, attraverso il linguaggio artistico, ha il fine di favorire un percorso di crescita personale verso uno stato di maggiore benessere intrapsichico e interpersonale; prevede inoltre la costruzione di un percorso integrato con il territorio dove la persona possa incrementare le possibilità di inclusione sociale.

Il percorso e’ caratterizzato da piu’ incontri mensili, da novembre e giugno che si concluderanno con l’esposizione degli elaborati di tutti i partecipanti presso una struttura nel centro di Milazzo, per poi essere itinerante in altre citta’: avra’ caratteristiche e finalita’ benefiche.

Per questo percorso sono stati individuati un buon numero di utenti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale.

Le tecniche grafico / pittoriche e l’urban sketch permetteranno la realizzazione di lavori interessanti e gli stessi allievi avranno la possibilita’ di raggiungere una buona autonomia artistica e la possibilità di potersi creare un hobby da utilizzare nei vari momenti di vita come strategia di superamento dello stress.

L’obiettivo sara’ quello di creare una setting non competitivo e non giudicante in cui gli artisti emergenti si potranno confrontare tra loro e allo stesso tempo potenziare le proprie abilità relazionali.