Grande soddisfazione della Presidente del Consiglio Maria Spidalieri e folta partecipazione della cittadinanza nell’aula delle adunanze del comune di Saponara dove ieri si é svolto per la prima volta in questa legislatura la presentazione di un saggi : “Tradimenti e Politica ” di Diego Celi assente all’evento per motivi familiari all’evento e Pino Privitera.

Sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Merlino , la Presidente del consiglio Maria Spidalieri, il Vicesindaco Santino Venuto e il giornalista scrittore Enzo Basso.

《Mi ritengo abbastanza soddisfatta per la prima ,spero, di una lunga serie di questi incontri culturali e sociali nell’aula consiliare di saponara, che mi auguro prima della fine si questa legislatura sia adibita anche per incontri di questo genere…e rendendo il mio paese location vetrina per eventi culturali.Saponara ha risposto in maniera interessata e attenta alla modalità dell’evento. Era dal giorno dell’insediamento che non vedevo tanta gente in aula…ed é questo ciò che voglio coinvolgere la gente. Ringrazio gli autori per aver scelto di presentare anche nel comune di saponara il loro libro , scritto nel 2019 ma sempre di grande attualità. Questo saggio mette a nudo gli intrecci…che alcuni definiscono melmosi del circo della Politica e non solo, il quale passa in rassegna i principali voltaspalle compiuti dai personaggi della politica negli ultimi 25 anni》