Apre la Confcommercio Milazzo-Valle del Mela. All’inaugurazione era presente il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino e gli assessori Ferdinando Vento, Valentino Colosi, l assessore del comune di Milazzo Maurizio Capone.

《Voglio ringraziare Carmelo Picciotto presidente di Confcommercio Messina – scrive in un comunicato stampa il responsabile Giovanni Maimone – per la fiducia e l’incarico dato. Come Confcommercio abbiamo visto la partecipazione di numerosi commercianti, è importante essere uniti ed è altresì fondamentale agire in modo sinergico favorendo i nostri servizi. Associarsi ha i suoi benefici, noi saremo sempre a disposizione per discutere delle problematiche di ogni genere, delle varie opportunità come seguire diversi corsi di formazione permettendo di essere aggiornati ed informati su tutto ciò che può riguardare la loro attività.

In questa iniziativa sarò affiancato da Ester Scimone, Stefania Rizzo, Anna Salanitro, Pippo Russo》