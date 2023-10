Incontro oggi tra l’assessore alla Polizia locale e Protezione Civile Francesco Coppolino e il comandante Giacomo Villari. Nel corso della riunione, convocata con carattere di urgenza, sono stati pianificati una serie di controlli in attuazione del “Regolamento Comunale per la salvaguardia dell’ambiente dai pericoli d’incendio causati dai fuochi agricoli e modalità d’impiego di fuochi controllati nelle attività agricole”.

Una decisione presa oggi in una giornata di incendi che stanno devastando buona parte della fascia tirrenica e in modo particolare Villafranca Tirrena.

«Si rammenta – legge sulla pagina ufficiale del Comune di Milazzo – a tutti cittadini, ed in particolar modo ai proprietari e conduttori dei fondi agricoli, che l’attività di distruzione, mediante incendio controllato, di stoppie al di fuori del periodo di divieto assoluto, di regola, vigente dal 15 giugno al 30 settembre, è consentito nelle forme e nei modi ampiamente dettagliati nel regolamento (https://www.comune.milazzo.me.it/salvaguardia-dellambiente-dai-pericoli-di-incendio/)»

«Con il comandante – precisa Coppolino – abbiamo strutturato un lavoro di ispezione che partirà fin da subito. Chiunque non rispetterà le regole verrà multato e in molti casi denunciato visto che spesso si tratta di reati penali»

Le prime multe sono state inflitte già ieri dopo settimane di controlli. Nella piana di Milazzo sono state sorprese due persone che nel loro terreno, in una giornata di scirocco come quella di ieri, stavano bruciando dei vasi in plastica.

«Sono anche in corso – conclude l’assessore – attività congiunte con il 4° Settore “Ambiente e Territorio” per sanzionare i proprietari di terreni la cui incuria comporta l’invasione di arbusti e sterpagli sulla pubblica via. Non va dimenticato che il 22 settembre anche Milazzo è stata protagonista di un vastissimo incendio in via Acqueviole che è partito proprio da un pezzo di terreno incolto».