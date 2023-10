Ad aprire i lavori la presidente Raffaella Catania dopo i saluti delle autorità. Relazioneranno Francesca Ullo, responsabile del consultorio di Valdina, che parlerà dei tumori femminili, la dottoressa Vittoria Lombardo citopatologo e autrice del progetto Victoria’s cells che illustrerà una originale guida turistica di Milazzo, Salvatore Sidoti , direttore UOC Spem sottolineerà l’importanza delle vaccinazioni, strumento di prevenzione primaria e Sara Cuffari direttore UOC Screening, chiuderà sull’importanza della diagnosi precoce che si può realizzare affidandosi alla campagna di screening offerti dalla Asp Me.

In occasione dell’Ottobre Rosa, il Soroptimist International Club di Milazzo con il patrocinio dell’Asp di Messina, il Comune di Milazzo, l’Area Marina Protetta e la Società Milazzese di Storia Patria, organizza un evento il 24 ottobre, alle 17, a palazzo D’Amico, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

