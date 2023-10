Oggi, venerdì 20 ottobre, il servizio mensa nelle scuole cittadine è sospeso in quanto l’incendio verificatosi a Villafranca tutt’ora in corso ha determinato la chiusura del Centro di cottura della Cot, azienda fornitrice del servizio, per ragioni di sicurezza.

I buoni pasto, ovviamente, non saranno scalati

