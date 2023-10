Incendi, al lavoro 67 vigili del fuoco e 22 mezzi. In Prefettura attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

Incendi, al lavoro 67 vigili del fuoco e 22 mezzi. In Prefettura attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

Villafranca Tirrenia, Sant’Agata, Tortorici, Capo D’Orlando, San Pietro Patti, Merì e Milazzo sono le aree in provincia di Messina dove 67 vigili del fuoco sono al lavoro con 22 mezzi per contrastare i fronti di fiamma alimentati dal forte vento di scirocco.

Nella notte a Villafranca Tirrenia sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni lambite dagli incendi di vegetazione. Dall’alba sono in volo due Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, il Can 12 effettua lanci nel comune di Villafranca Tirrena ed è coordinato dal DOS VF 125, il Can14 effettua lanci nel comune di Gioiosa Marea.

Potenziato il dispositivo di soccorso locale con il raddoppio dei turni, mobilitati rinforzi dai Comandi di Catania, Enna e Siracusa. Operazioni di spegnimento in corso.

È stato convocato, alle 10 di questa mattina, presso questo Palazzo del Governo, il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli incendi che stanno interessando il territorio metropolitano. Già dalla tarda serata di ieri sono state attivate le componenti dell’Unità di crisi, intervenendo su alcuni Comuni della fascia tirrenica della provincia di Messina.

È stata riaperta l’autostrada da Messina in direzione Palermo, mentre resta al momento chiuso il tratto autostradale da Milazzo a Messina.

Gli incendi non hanno interessato le linee ferrate, che stanno subendo ritardi per lo sciopero in corso. Si continua ad operare nei diversi Comuni con squadre del Corpo Forestale Regionale e squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a squadre di volontari attivate dalla Protezione Civile regionale, oltre al supporto di autobotti del Comune di Messina.

La situazione è in evoluzione.