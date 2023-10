Continua a preoccupare il vasto incendio divampato ieri sera a Calvaruso, nel territorio di Villafranca Tirrena. Le fiamme stanno interessando un’ampia zona comprese le carreggiate dell’autostrada A20 che è stata chiusa nel tratto tra Milazzo – Villafranca in ambo i sensi di marcia dal Consorzio per le Autostrade Siciliane. Già dalle sei del mattino l’autostrada tra il casello e la stazione di servizio a Villafranca era invasa dalle fiamme. Per il momento uscita obbligatoria a Villafranca per chi proviene da Messina a Milazzo per chi proviene da Palermo.

A causa dell’incendio che da ieri sera sta interessando la parte collinare di Villafranca Tirrena con in testa Calvaruso e sono centinai le abitazioni evacuate durante la notte. Off limits anche un tratto di statale 113 sempre tra Villafranca e Rometta dove le fiamme sono a ridosso dei palazzi, i mezzi di soccorso, infatti, hanno difficoltà a transitare. A causa del forte vento le operazioni di intervento da parte dei Vigili del Fuoco sono state molto impegnative, non sono ancora riusciti a circoscrivere i vasti roghi.

Chiuse con ordinanza del sindaco Cavallaro le scuole e gli uffici pubblici nel comune tirrenico.

Intanto prosegue anche per oggi, venerdì 20 ottobre, l’allerta rossa per rischio incendi in buona parte della Sicilia. «Al Centro-Sud, i venti di Scirocco saranno in progressiva intensificazione, con temperature, anche per effetto dei forti venti di Scirocco, in progressivo rialzo con valori massimi al di sopra delle medie stagionali», si legge infatti sul bollettino della Protezione Civile Regionale Siciliana, che ha diramato la massima allerta.

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono, infatti, tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce.

