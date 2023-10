Dopo il grande successo ottenuto dalle precedenti edizioni della “Sagra del Gusto”, evento di grande prestigio per il Parco Corolla e appuntamento fisso per i clienti, quest’anno nasce la prima edizione del “Corolla Food Lover”. L’intento è quello di trasformare l’evento in una grande vetrina commerciale per le eccellenze enogastronomiche siciliane all’insegna dello street food.

Quattro giornate – da oggi giovedì 19 ottobre a domenica 22 ottobre – all’insegna del buon cibo e della musica dal vivo, nella suggestiva location nella piazza del Parco Corolla, al centro dell’attenzione dei visitatori, intrattenendo i clienti in un ambiente accogliente e ricreando anche grazie alle casette in legno e all’area palco, con l’esibizione giornaliera di band locali, l’atmosfera delle sagre di una volta. Sabato e domenica gli stand saranno aperti anche la mattina.

«Si tratta di una formula di successo assicurato per i partners dell’iniziativa – spiega Santi Grillo, direttore del Parco – che potranno vendere i propri prodotti e farsi conoscere ed apprezzare da una platea estremamente vasta di persone».

Tra gli stand si potranno gustare hamburger, corn dog, panini con pesce spada, il cannolo di piana degli albanesi, pesce fritto, panelle, birra artigianale e tanto altro.

ORARI APERTURA STAND:

• Giovedì 19 ottobre: ore 16:00

• Venerdì 20 ottobre: ore 16:00

• Sabato 21 ottobre: Mattina dalle ore 11:00 alle 14:00 | Pomeriggio dalle ore 16:00

• Domenica 22 ottobre: Mattina ore 11:00 alle 14:00 | Pomeriggio dalle ore 16:00

APPUNTAMENTI MUSICALI:

• Giovedì 19 ottobre: ROUTE 66 (musica dal vivo) – ore 20:00

• Venerdì 20 ottobre: CLAUDIA GIANNETTINO (Dj Set) – ore 20:00

(Seconda Miglior Woman dj 2022 ai “Dance Music Awards”)

• Sabato 21 ottobre: UV4 Band (musica dal vivo) – ore 20:00

• Domenica 22 ottobre: FIESTA (musica dal vivo) – ore 20:00