Milazzo, pubblicato il bando per il bar della stazione ferroviaria. Proseguono i lavori

La Ferservizi, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha pubblicato la manifestazione d’interesse per la locazione di un locale commerciale (290 mq) per adibirlo esclusivamente ad attività di bar e ristorazione rivolta principalmente alla clientela ferroviaria.

I soggetti interessati dovranno indicare non solo l’attività commerciale che intenderanno svolgere all’interno della struttura, ma anche il valore del canone annuo che sarebbero disposti a sostenere per l’immobile, tenendo conto, si legge nel bando, anche dei possibili interventi necessari che dovranno essere effettuati per rendere il locale idoneo all’esercizio dell’attività.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 15 novembre.

Nel frattempo all’interno della stazione proseguono i lavori con le somme al momento disponibili (un milione di euro dei quattro annunciati) che permetteranno di riqualificare la struttura. I lavori prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’inserimento di tre ascensori e nuovi percorsi tattili per non vedenti ed ipovedenti. Anche l’area esterna sarà sistemata e messa in sicurezza.