Doppia premiazione oggi al Comune di Milazzo. Il sindaco Pippo Midili insieme all’assessore allo Sport Antonio Nicosia ha omaggiato di una targa ricordo personalizzata Maria Grazia Celi che, il 30 ottobre scorso, ha conquistato il titolo di vice Campionessa del Mondo al “World Plogging Championship Genoa 2023”. Con lei il marito Saverio Mancuso che ha, invece, conquistato a Genova arriva un bellissimo terzo posto sessione uomo. Prsente anche Davide Liotta, presidente della Società Sportiva ARB di Messina per la quale i due atleti sono tesserati.

Entrambi si sono qualificati alle finali mondiali di Genova prendendo parte alla gara di plogging (competizione che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all’aria aperta) organizzata, in collaborazione con la Asd Arb Messina, nell’ambito dell’ultima edizione del Allinparty, i cui organizzatori oggi erano presenti al Comune.

La Celi docente dell’Istituto Tecnico Majorana, originaria di San Filippo del Mela ha conquistato il secondo posto nella classifica generale riservata alle donne nella gara svoltasi tra i boschi del Parco delle Mura, riserva naturale che, con i sioi 660 metri di altitudine, sovrasta e domina la città di Genova.

Maria Grazie Celi e Saverio Mancuso sono noti in città e nel comprensorio per il loro impegno sociale a fianco di soggetti con disabilità.

La seconda premiazione ha riguardato la vittoria al Campionato Nazionale Safari Fotosub 2023 per i milazzesi del Capo Milazzo Diving Center Dal 9 al 14 ottobre le acque dell’Area Marina Protetta dell’ Isola di Bergeggi e Capo Noli, in provincia di Savona, hanno ospitato il 42° campionato italiano di Safari Fotosub. Gli atleti milazzesi del Capo Milazzo Diving Center sono saliti sul podio imponendosi, con grandi risultati, su tutte le altre compagini provenienti dal resto d’Italia.

Giancarlo Torre è salito sul gradino più alto del podio, confermandosi Campione Italiano della categoria “Apnea Compatte” per il terzo anno consecutivo, seguito da Antonio Torre che si aggiudica l’argento.

Daniele Torre, alla sua prima partecipazione ai Campionati italiani, ha sbaragliato tutti gli avversari, aggiudicandosi il premio per il “Miglior Esordiente 2023”.

Ottimo piazzamento anche per Mimmo Ruvolo che ottiene il 5° posto nella categoria Apnea Master.

Medaglia di bronzo per la coppia composta da Mimmo Ruvolo e Giancarlo Torre nel “Campionato per Società”, a cui si partecipa in coppia.

Oltre al titolo italiano, Giancarlo Torre ottiene il riconoscimento per il maggior numero di catture fotografiche, avendo immortalato ben 74 specie ittiche diverse durante la gara. Con questo risultato non si è aggiudicato soltanto la vittoria, ottenendo il maggior punteggio assoluto della competizione, ma ha inoltre stabilito il record per il numero di specie identificate da un singolo concorrente nella storia dei campionati nazionali svolti fino ad oggi.

Grande soddisfazione ha espresso il presidente del Capo Milazzo Diving Center, Carmelo Isgrò.

ll Safari Fotografico Subacqueo è una specializzazione della Fotografia Subacquea ed ha come obiettivo principale la cattura fotografica del maggior numero di pesci di specie diverse, rispettando l’ambiente marino ed i principi della fotografia. Nel comparto degli audiovisivi è l’unica disciplina che prevede anche la partecipazione in apnea esaltando, quindi, la prestazione atletica.

Questo evento rappresenta un valido contributo alla ricerca scientifica ed al censimento delle specie ittiche presenti. Per le sue finalità naturalistiche il Safari Fotografico Subacqueo è molto apprezzato dai biologi marini ed è praticato nelle Aree Marine Protette.