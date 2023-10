Nuovo innesto per la Polisportiva Nino Romano che, a poche settimane dall’inizio del torneo di serie C, infoltisce la prima linea con la schiacciatrice Alice Impellizzeri, classe ’06, 178 cm. «Ho iniziato – dice – a giocare a pallavolo da piccola, anche se non è stato il mio primo sport. All’inizio ero una nuotatrice; poi mi sono appassionata al volley, iniziando a giocare nella società milazzese dell’ Asd Volley’96 e prendendo parte, fin da subito, ai campionati minori nei quali abbiamo conquistato anche il titolo di campionesse territoriali. Successivamente, ho fatto il mio ingresso in prima squadra, disputando il campionato di serie C. Nel 2021 mi sono trasferita a Catania alla WeKondor. Qui ho vissuto delle esperienze indimenticabili e conosciuto persone fantastiche. Con l’under 16 siamo arrivate alle finali nazionali di Roma, ma ho anche giocato con l’under 18 e la serie C. Rientro a Milazzo, nella squadra della Nino Romano, per disputare il campionato giovanile under 18 e, con la prima squadra, la serie C».

Il suo amore per la pallavolo è cresciuto gradualmente: «Una passione che vivo tutt’ora e che non mi abbandona. Nonostante abbia fatto anche nuoto e pallanuoto, alla fine ho scelto la pallavolo e non me ne sono mai pentita» Adesso la scelta di tornare a Milazzo nella Nino Romano: «Una società che conosco da piccolina e della quale sono stata rivale. L’ho sempre seguita per competizione e piacere di farlo. Una società che mi piace, molto seria; già si vede dagli allenamenti in cui c’è massima concentrazione. Sono stata accolta a braccia aperte e, chiaramente, sono contenta»

Alice ha iniziato già a coltivare le prime amicizie che la accompagneranno nella quotidianità: «Ho legato con diverse ragazze, anche se già le conoscevo. Anche attraverso la rete si creano legami. Sono tutte splendide e da loro posso solo imparare». Un pensiero anche al suo nuovo coach: «Con mister Maccotta mi sto trovando benissimo. Ho iniziato ancora da poco, ma sono davvero felice per tutto» Tra poche settimane inizierà la nuova stagione: «Ci siamo posti dei traguardi che desideriamo raggiungere. Non mi piace lasciare spazio alle parole. Il campionato risponderà meglio di me sui nostri valori. A noi il compito di metterci l’impegno necessario»

A livello personale Alice si aspetta di crescere ancora: «Sono giovane e chiaramente non mi sento arrivata. So di poter crescere ancora molto e qui dove mi trovo adesso so che sarà possibile»