Trasformare le tre masse di cacao più buone al mondo in gelato di massa, raccontando questo viaggio attraverso un vero e proprio percorso degustativo.

L’obiettivo ambizioso è stato pienamente raggiunto da Rosario Leone D’Angelo ed Elisa Chillemi, i maestri della gelateria Sikè di Milazzo che domenica 15 ottobre sono stati ospiti di Eurochocolate, l’International Chocolate Exibition in programma dal 13 al 22 ottobre a Bastia Umbra (PG).

A condividere il palco con i maestri gelatieri di Milazzo, Brigitte Laliberté, direttrice operativa di Cacao Of Excellence, l’organizzazione di ricerca più rilevante al mondo in materia di promozione della cultura sulla genetica del cacao.

Laliberté, in particolare, ha selezionato 3 masse di cacao d’eccellenza provenienti da 3 differenti paesi al mondo: Togo, El Salvador e Thailandia, che sono state trasformate in purezza da Chillemi e D’Angelo in altrettanti sorbetti ai quali sono stati abbinati 3 prodotti siciliani: un pane di grani antichi siciliani a lievitazione naturale impastato con massa di cacao, realizzato appositamente per Sikè gelato dal lievitista milazzese Antonio Palana, delle piparelle di massa e una cabossa in miniatura di pasta reale.

«Avere avuto la possibilità di condividere il palco con una esperta di cacao del calibro di Brigitte Laliberté è stato un onore assoluto» Queste le dichiarazioni di Rosario Leone D’Angelo ed Elisa Chillemi, i quali si dicono estusiasti della possibilità che è stata offerta loro.

Cacao of Excellence è una piattaforma globale unica che scopre, riunisce, promuove e premia i produttori di cacao di eccellenza di tutte le origini di produzione. Dal 2009 rappresenta il punto di accesso per i produttori per partecipare ai Cacao of Excellence Awards, il più prestigioso concorso mondiale sul cacao che riconosce il lavoro dei coltivatori e celebra la qualità e la diversità di sapori del cacao prodotto in tutto il mondo.