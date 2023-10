Con queste motivazioni il Coordinamento invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione sul Reddito di Cittadinanza, in presenza dei propri rappresentanti politici, che si terrà presso lo spazio antistante il salone a vetri del PalaDiana domenica 29 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 .

La partecipazione è aperta a tutti coloro che intendono impegnarsi per costruire un fronte progressista vigoroso e coeso che possa sentirsi e divenire l’alternativa al sistema di potere che si è impadronito della Città, asservendola agli interessi dei soliti potentati economici e dei loro referenti politici, totalmente estranei alla realtà milazzese, ai suoi bisogni, alle sue necessarie e irrinunciabili prospettive di sviluppo.

Il coordinamento aspira a diventare punto di riferimento di tutti i milazzesi che intendono impegnarsi per contrastare la deriva populista e reazionaria che sta conducendo la nostra Comunità al decadimento sociale, culturale ed economico . Al suo interno hanno già preso forma i primi gruppi di lavoro in preparazione, anche, dei prossimi convegni pubblici sul tema della Sanità, dell’Assistenza sociale e del destino del Porto; gruppi che potranno moltiplicarsi e che si avvarranno, inoltre, del supporto di esperienze e competenze di esperti disponibili a contribuire all’ esame delle problematiche affrontate.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.