Oggi, alle 16, al Palacultura Antonello, presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori alle Politiche Turistiche Enzo Caruso e alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro, si terrà l’incontro inaugurale con la Plenaria di apertura al primo Meeting del Turismo a Messina. All’appuntamento prenderanno parte autorevoli relatori del settore turistico nazionale, buyers, giornalisti di riviste specializzate e influencer provenienti dall’Italia e dall’estero, che giungeranno in città, ospiti del Comune, per conoscere il territorio e gli operatori locali, al fine di inserire Messina nei circuiti del turismo nazionale e internazionale. Una scommessa e una grande opportunità per gli operatori locali per entrare in contatto e presentare i propri prodotti e servizi a coloro che sono chiamati a “vendere” e promuovere su larga scala il Brand Messina.

Dopo un lungo percorso di preparazione, coordinato dall’assessore Caruso, d’intesa con il sindaco Basile, Messina, grazie a partner istituzionali e commerciali, si presenta agli operatori del turismo nazionale ed estero per l’avvio di una strategia rivolta all’incoming, auspicando risultati attesi che concorreranno con quelli legati alla partecipazione delle fiere di settore. L’iniziativa, che fa parte dell’azione ME 1.3.1.c del Programma POC (Piano Operativo Complementare), è organizzata in collaborazione con la Travel Open Day e la FEISCT (Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici).