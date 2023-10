A breve la Polizia Locale provvederà a dissequestrare i mezzi ed dovrebbe anche alleggerirsi la situazione legale del motociclista che non è riuscito ad evitare lo scontro. Anche il giovane sta meglio. Per lui solo diverse fratture.

Adesso verrà trasferito in un altro reparto per intervenire sui traumi facciali. L’impatto, infatti, oltre al trauma cranico e alle emorragie interne polmonari ha causato la frattura del naso e dello zigomo.

Migliorano le condizioni di salute del sessantasettenne travolto domenica sera nel Porto di Milazzo da un un Fantic 125 bianco mentre era a bordo della sua bico. Stamattina è stata sciolta la prognosi con la diagnosi di insufficienza respiratoria per politrauma.

Incidente Porto di Milazzo, sciolta la prognosi per il sessantasettenne travolto da una moto

