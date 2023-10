«Ne siamo orgogliosi – dice Christian Costantino – ringraziamo chi ci ha dato questa opportunità, ci fa piacere ed è un orgoglio portare il nome della città, nel settore dell’ospitalità, a livello nazionale, ancor di piu se si parla di sostenibilità, un tema che ci è sempre stato a cuore, ovviamente è un qualcosa in più che dedichiamo ai nostri ospiti e a chi ci sceglie ogni giorno». L’evento prevede, oltre il voto di un gruppo di esperti della Bar Industry, anche quello della giuria popolare che può votare on line fino al 31 ottobre sulla piattaforma all’indirizzo: https://www.bargiornale.it/bar-awards/barawards-2023-scopri-i-professionisti-candidati-alla-vittoria-e-vota-i-migliori/

Il Marina Del Nettuno, e il suo Barmanager Christian Costantino , mettono a segno una “Doppietta”, in questo 2023, prendendo ben due Nomination ai “Bar Awards”, il premio all’ospitalità italiana d’eccellenza organizzato dalle riviste di settore: Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti, volto a premiare chi tra bartender, baristi, pasticceri, cuochi, brand ambassador, Bar, cocktailbar e ristoranti si è distinto nell’ultimo anno. Christian Costantino, Barmanager del Marina Del Nettuno Lounge Bar, è stato nominato nella short list tra i 30 migliori Barmanager D’Italia. Il Cocktail Bar è invece stato inserito in lista tra i migliori 15 nella categoria “Locale Green dell’anno”, dedicata ai locali che hanno attuato le migliori politiche e ottenuto i più interessanti risultati sul fronte della sostenibilità.

