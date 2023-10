A Milazzo arriva Megi Bulla, conosciuta online come @labibliotecadidaphne è una delle booktoker più amate in Italia con 436.000 follower su tiktok. La presentazione del suo libro “Milena insegnami la felicità” (Fabbri) è prevista per domani, giovedì 19 ottobre, alle 18, all’interno della Biblioteca Comunale palazzo D’Amico”.

L’incontro verrà introdotto da Angelica Furnari della libreria Mondadori di Milazzo, promotrice dell’evento. Dialogherà con l’autrice Carmelo Romano (@timidalibreiradelriccio) booktoker del nostro territorio ormai famoso in tutta Italia.

L’evento patrocinato dall’Assessorato Beni e Attività Culturali e Pubblica Istruzione del Comune di Milazzo e AMP – Area Marina Protetta Capo Milazzo, si inserisce all’interno di una programmazione volta alla promozione della lettura fra bambini e ragazzi.

“Milena insegnami la felicità“, esordio letterario di Megi Bulla, è una storia lieve e commovente solo apparentemente rivolta ai bambini, tocca argomenti come il rispetto dell’ambiente marino, della diversità e dei misteri della vita.

Megi Bulla è nata in Albania ma vive in Trentino da sempre. Ha studiato da ingegnere civile ma ha lasciato il suo posto per diventare content creator a tempo pieno; oggi è ideatrice di una delle live di lettura più seguite su TikTok e sviluppa progetti con le maggiori case editrici.