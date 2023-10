Rugby/Serie C, per il Melrose Rugby Milazzo il campionato comincia con una sconfitta

Comincia con una sconfitta il cammino del Melrose Rugby Milazzo nel campionato di serie C. A prendere il pieno bottino dei 5 punti in palio ci pensa il San Gregorio Rugby del Presidente Pistorio, presentandosi con una compagine giovane e determinata. In una giornata calda ma ventosa, sono i verdeblu di Catania a partire con il piede sull’accelleratore mettendo pressione e giocando nella metà campo avversaria subito nei primi minuti. È così che la compagine catanese passa in vantaggio dopo 8 minuti di gioco e vanno a segno al 10′.

I ragazzi del Melrose di coach Insaurralde non riescono ad uscire dalla propria metà campo, nonostante in fase difensiva tengono testa al San Gregorio ed è al 20′ che si intravedono in fase d’attacco con delle incursioni della mischia per risalire il campo. Proprio nel momento migliore per la compagine mamertina, i ragazzi del San Gregorio mettono a segno la terza meta che assicura un largo margine. Il Melrose da quel momento sembra entrare sempre più in partita e inizia a gestire maggiori palloni in attacco e al 26′ grazie ad un’incursione di Mastroeni, il numero 12 Milicia riceve la palla per la meta del momentaneo 18-5, che con la trasformazione di Calderone diventano 7 i punti per il Merlose. Un primo tempo corretto e molto intenso termina con un’ulteriore meta del San Gregorio portandosi al punteggio di 23 a 7. Nel secondo tempo i mamertini di coach Insaurralde iniziano a giocare con più organizzazione ed intensità, con una tenuta fisica ottima.

Il San Gregorio è stato bravo ad ottimizzare due errori dei ragazzi del Melrose, portando il risultato sul 33 a 7. Da quel momento il Melrose Rugby ha iniziato a giocare nella metà campo del San Gregorio e sono state tante le occasioni a pochi metri dalla linea di meta non concretizzate. Grazie a una meta di Rugolo e di Barcellona e a due cartellini gialli il risultato finale è stato di 33-17.

Prossimo impegno per il Melrose Rugby domenica 22 in casa contro il Nissa Rugby.

SAN GREGORIO RUGBY. Caudullo, Amato, D’Urso, Passini, Minnì, Di Mauro, Bonanno, Sabato, Nicolosi, Sapere, Messina, Zaccone, De Martinobam, Pinna, Marraffino (dal 41′ entrano Catenuto, Battaglia, De Simone S., Raineri, Campo, Latino, Leone)

MELROSE RUGBY MILAZZO. Sgrò, Calderone, Giallanza, Milicia, Foti, Mastroeni, Cambria, Grasso, Santoro, La Spada, Currò, Russo, Fanara, Pergolizzi, Rugolo (dal 41′ Barcellona, Gitto, Scaffatura, Italiano, Pinizzotto)

METE: 8′ Passini, ntr.; 10′ Latino, ntr.; 23′ Milicia, tr. Calderone; 26′ Passini, ntr.; 38′ Minnì, ntr.; 49′ Latino, ntr.; 61′ Amato, ntr.; 68′ Barcellona, ntr.; 75′ Rugolo, ntr.