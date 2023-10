Diverse le soluzioni in città proposte per evitare lo spostamento, dall’ex convento dei Cappuccini all’attuale sede dei vigili urbani, ma nessuna risulta idonea. Ecco perché si va verso il trasferimento del commissariato a San Filippo.

Il comune mamertino, infatti, ha ottenuto per la realizzazione un finanziamento del Pnrr da 2 milioni di euro. Fondi che se non verranno utilizzati saranno revocati.

La polizia deve lasciare entro fine anno la storica sede accanto al municipio. Al suo posto verrà realizzato proprio il centro servizi per il turismo.

La notizia del nuovo Centri Servizi progettato dal Comune di Milazzo, diffusa nei giorni scorsi, ha fin da subito sollevato diverse polemiche. Non solo da parte dei cittadini che si sentono privati di un’importante istituzione ma anche da diversi esponenti politici.

L’amministrazione comunale di San Filippo del Mela, infatti, ha ricevuto nei giorni scorsi il benestare da parte della Prefettura per proseguire con l’iter di affitto dell’ex municipio.

La levata di scudi dei consiglieri comunali di minoranza e le critiche arrivare ieri dal Movimento 5 Stelle non sono servite a nulla. A quanto pare l’iter per spostare il Commissariato di Polizia da Milazzo a San Filippo sta andando avanti.

