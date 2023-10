Alla Asd Svincolati Milazzo, per la stagione sportiva in corso, arriva Sedin Karavdic.

Centro, classe 1995, 203 cm, originario della Bosnia-Erzegovina ma in possesso della nazionalita Slovena, è cresciuto nel Grosuplje per poi approdare da giovane, stagione 2014/2015, all’Orlandina Basket in Lega A dove resta per un solo anno. Dal 2015/2016 sino allo scorso campionato scende in campo tra Lega uno e Lega due in Slovenia, Kosovo, Montenegro ed Ungheria. Adesso sbarca a Milazzo pronto a mettersi a disposizione di coach Trimboli.

«Si ringrazia – scrivono in un comunicato – l’agente Carmine Lo Pomo per il buon esito della trattativa»