Il MoVimento 5 Stelle di Milazzo interviene a seguito di alcune notizie pubblicate sulla stampa locale, relativamente a un progetto che riguarda la zona dove attualmente risiede il Commissariato di Polizia e l’area retrostante dove, fino agli anni ’80, sorgeva il mercato coperto.

«Ci sarebbe la volontà di costruire un nuovo edificio, un centro servizi, collegato al palazzo municipale e che servirebbe per attività di supporto turistico non meglio precisate – interviene Giovanni Utano, esponente del gruppo M5S di Milazzo – Al di là del discutibile progetto su cui riteniamo ci siano da comprendere molte cose e magari discuterne in un pubblico confronto con la città, quello che ci preoccupa molto, è che il Commissariato di Polizia verrebbe sfrattato e trasferito nei locali del vicino Comune di San Filippo del Mela. Qualora fosse così, troviamo questa scelta inaccettabile e scellerata. Milazzo si troverebbe ancora una volta a perdere un altro ufficio pubblico o servizio per la comunità di vario tipo, amministrativo e/o sanitario, come già tanti negli ultimi anni. L’elenco sarebbe lungo da fare»

«Riteniamo – aggiunge Utano – che questa ipotesi debba essere scartata o che l’amministrazione Comunale si adoperi, qualora vada avanti il progetto in questione, per individuare edifici fra quelli che ha già a disposizione allo scopo di consentire la permanenza degli uffici del Commissariato di Polizia, che non copre soltanto il territorio milazzese, ma è anche un punto di riferimento per molteplici pratiche amministrative, anche per gli abitanti, italiani e stranieri delle Isole Eolie che rappresentano e un’area interna e, quindi, priva di determinati servizi. Ci auguriamo che qualunque scelta che interessi questa struttura sia il frutto di una più ampia strategia territoriale che tenga conto degli interessi riguardanti soprattutto le fasce più deboli della popolazione, come anziani e disabili, che certamente avrebbero non poche difficoltà a raggiungere quella che dovrebbe essere la nuova ubicazione del Commissariato»