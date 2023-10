Nell’ambito dell’anno Europeo delle Competenze, FI.MA. Formazione, in collaborazione con il Consorzio Universitario Unicurs presenta un evento di rilevanza nazionale focalizzato sull’innovazione nel campo della formazione e del lavoro. Il convegno “L’innovazione nella formazione e nel lavoro nell’anno europeo delle competenze“, che si svolgerà domenica 22 ottobre, alle 10.30, Eolian Milazzo Hotel si propone come un punto di incontro e di dialogo tra esperti del settore, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di esplorare le opportunità e le sfide che l’innovazione porta in questi ambiti cruciali per lo sviluppo socio-economico.