Rimangono critiche le condizioni di salute del signore di 67 anni travolto a bordo della sua bici nel porto di Milazzo da un un Fantic 125 bianco. E’ in coma farmacologico con un trauma cranico. La Tac ha anche individuato emorragie interne. Il suo stato di salute, non appena sono arrivati i medici del 118, è apparso subito grave.

L’anziano ha avuto delle crisi convulsive e problemi cardiaci. A quanto pare sono stati gli agenti della Polizia Locale a dare il primo soccorso gestendo velocemente la situazione in attesa della prima ambulanza arrivata da San Filippo del Mela in unidici minuti. La richiesta di soccorso è partita alle 16.08. La seconda ambulanza è, invece, arrivata da Torregrotta per soccorrere il sedicenne. Quattro i vigili urbani intervenuti mentre gli altri, di una seconda pattuglia, hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Il ragazzo, arrivato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita. Per l’uomo anche tre costole rotte, frattura al naso e allo zigomo e lievi emorragie polmonari dovuti al trauma.