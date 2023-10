«Le persone anziane sono, molto più di altre categorie di popolazione, soggette all’isolamento sociale – ha detto l’assessore Pasquale Impellizzeri – . Sapere di potersi recare al centro diurno per giocare a carte o anche a chiacchierare sono stimoli che aiutano a condurre una vita migliore. Anche gli anziani hanno bisogno del confronto, sempre in un’ottica di interazione con gli altri».

Dopo tre anni di chiusura a causa del Covid, riapre il centro anziani di Santa Marina. Sabato mattina alla presenza del sindaco Midili e degli assessori Coppolino ed Impellizzeri è stata restituita alla comunità della frazione mamertina la possibilità di riunirsi all’interno dei locali di proprietà comunali che ospitano anche alcune associazioni culturali. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri il presidente del Centro anziani, Antonino Crisafulli, il vice presidente Saverio Maio, Franco La Rosa ed il presidente dell’associazione folklorica “Città di Milazzo”. «Era un impegno che avevamo assunto con la comunità di Santa Marina – ha affermato l’assessore Francesco Coppolino – e con soddisfazione lo portiamo a compimento per assicurare a tutti i cittadini degli spazi vivibili». Si tratta di un momento davvero significativo per la nostra comunità – ha aggiunto il sindaco Pippo Midili– un segnale che le cose stanno davvero tornando, piano piano, alla normalità e ci stiamo riappropriando di quella dimensione sociale e aggregativa che ci è a lungo mancata.»

