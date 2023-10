Grave incidente alle 15.45 all’incrocio tra via dei Mille e via Tenente Minniti (porto di Milazzo). Una Ford Fiesta grigia, guidata da una donna, che proveniva dalla vecchia stazione, mentre stava svoltando è stata superata da un ragazzo di 17 anni a bordo di un Fantic 125 bianco che, per evitare lo scontro, ha travolto un signore in bici che veniva in senso contrario.

Il motore e l’uomo sono finiti sul marciapede proprio davanti un noto hotel del centro cittadino. Il ragazzo e l’anziano sono stati portati con il codice rosso all’ospedale Fogliani di Milazzo.

A quanto pare l’anziano signore, ultra settantenne, è in gravi condizioni.