Sono state migliaia le persone che nelle prime due serate della nuova edizione del Messina Street Food Fest, firmato da Eventivamente, hanno scelto l’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Messina e Confesercenti Messina.

All’iniziativa, che andrà avanti fino a domenica 15 ottobre a Piazza Cairoli, si possono degustare oltre cinquanta specialità. Dalle particolarità del territorio a scelte più esotiche, fra cui kebab, arepas, lampredotto, bombette pugliesi e arrosticini, quest’anno anche di totano.

Tantissime le iniziative in programma, fra musica live, show cooking, grandi ospiti e momenti di intrattenimento. Immancabili i simboli della Sicilia, in versioni spesso rivisitate: l’arancino al ragù bianco e ‘nduja, il pane ca meusa, le braciole e i pitoni. Fra questi anche la “rizzuola”, proposta dagli alunni dell’Antonello, che è una sorta di fusione fra la brioche e l’arancino: una preparazione realizzata con una pasta lievitata, farcita e fritta. Non mancano la pasta (in versione “stecco”), i dolci e i tanti panini, di carne e di pesce, tra cui pescespada, suino nero e polpette di cavallo. Varie le opzioni anche per i vegetariani.

