Da martedì scorso e per una settimana nell’ambito dei progetti Erasmus+ finanziati dall’Unione Europea, sono a Milazzo trentasei giovani provenienti da altrettanti differenti Paesi (Italia, Polonia, Grecia, Romania, Bulgaria e Slovacchia).

L’iniziativa, coordinata dalla associazione “The Cave” è collegata all’importanza dell’attività sportiva ella necessità di portare avanti uno stile di vita salutare.

I contenuti del progetto sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo dell’Aquila, alla presenza di uno dei referenti dell’associazione, Andrea Denaro e dell’assessore allo Sport, Antonio Nicosia.

Dopo i saluti del sindaco Midili che si è detto felice per l’iniziativa, i giovani ospiti, divisi per gruppi, hanno presentato la guida da loro preparata elencando alcuni consigli nutrizionali e facendo emergere quanto sia importante fare attività fisica e come mettere in pratica le attività sportive.

Gli studenti hanno presentato otto competenze chiave utili per l’autovalutazione finale e la consegna dello Youtpass, il certificato che i partecipanti riceveranno alla fine dello scambio culturale e realizzazione del progetto.