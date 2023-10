Ingoia un pulsante e rischia di morire. Una bambina di quindici mesi ieri è stata salvata dai medici dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo. La bimba aveva ingerito un piccolo pulsante di una apparecchiatura elettronica approfittando di un attimo di distrazione dei genitori. Immediatamente ha cominciato ad accusare gravi problemi respiratori. I medici del reparto Otorino, insieme all’equipe di Anestesia, hanno operato la bimba e rimosso il pulsante che, anche per le dimensioni (tre centimetri), si era bloccato nella laringe.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.