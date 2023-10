CALCAGNO MODA CARD: SCONTI SPECIALI. Per rendere l’esperienza di shopping ancora più gratificante Calcagno Moda, infatti, introduce la Calcagno Moda Card: i clienti potranno attivarla gratuitamente e avranno diritto a uno sconto speciale immediato ed uno sconto cumulativo durante tutto l’anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. «È un modo di ringraziare i clienti più fedeli e di offrire vantaggi esclusivi a coloro che scelgono la moda di qualità – spiega Pinella Calcagno , responsabile del negozio – il nostro intento principale rimane quello di offrire non solo una selezione straordinaria di abbigliamento di alta qualità, ma anche un’esperienza di shopping che premia la fedeltà dei nostri clienti»

UN’ESPERIENZA DI SHOPPING PERSONALIZZATA: Da Calcagno Moda si possono provare liberamente i capi o prenotare un appuntamento “shopping VIP” con un personal shopper esperto. I clienti che entreranno nel Club Calcagno Moda potranno godere dell’attenzione personalizzata di un venditore professionista che li guiderà nella scelta dei capi perfetti per il loro stile e le loro esigenze.

UN REPARTO CERIMONIA DI ECCELLENZA: Il reparto cerimonia di Calcagno Moda è stato ulteriormente ampliato e raffinato, offrendo una maggiore scelta di abiti per uomo e donna per qualsiasi occasione speciale. Dai matrimoni alle cerimonie di gala, dai cocktail party alle occasioni formali, Calcagno Moda offre soluzioni di stile impeccabile al giusto prezzo.

Il nuovo Calcagno Moda si presenta con un ambiente moderno, luminoso e accogliente. L’innovativa disposizione del negozio è stata progettata da un famoso architetto del settore per creare un’atmosfera di lusso e comfort, con spazi dedicati alla presentazione dei capi di abbigliamento e un’attenzione particolare rivolta ai dettagli.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.