BRONTE. A Bronte al via oggi la 32’ Sagra del pistacchio che andrà avanti per due interi weekend: dal 13 al 15 e dal 20 al 22

ottobre. Tantissimi gli stand lungo il corso Umberto e nelle piazze, ma c’è attesa per l’area in piazza Spedalieri, dove quest’anno si potrà gustare esclusivamente pistacchio verde di Bronte dop.

Sono due le aree previste per la sosta gratuità delle auto: una nella parte alta della città, ovvero nella Zona artigianale e l’altra ed in piazza Saitta nel quartiere Sciarotta. Dei bus navetta accompagneranno i visitatori dai parcheggi fino all’ingresso della Sagra.

《Chi vuole venire a trovarci in auto può farlo in serenità e lasciare il veicolo nelle aree di sosta – afferma il sindaco Pino Firrarello – Nonostante ciò consigliamo comunque l’utilizzo dei mezzi pubblici e ricordiamoci che la domenica la Fce ha messo a disposizione 4 bus in diversi orari per raggiungere la Sagra. Chi proviene da Catania e vuole raggiungere Randazzo o Maletto segua le indicazioni dei percorsi alternativi》