Nella splendida cornice della Chiesa del S.S. Salvatore, ha preso il via l’edizione autunnale del Mystery Festival di Castroreale, con una sezione interamente dedicata alle Scuole della provincia. Nel corso dell’evento gli studenti hanno potuto confrontarsi con gli scrittori Mario Falcone, Federico Lo Schiavo e Fausto Vitaliano. Al termine dell’incontro, si è svolta la premiazione del concorso “Scrivi un racconto giallo”, nel corso della quale gli studenti del Liceo Impallomeni hanno ricevuto significativi riconoscimenti.

Il primo premio assoluto della sezione Scuole Superiori è andato alla studentessa Antonella Sofia, della IV A Scienze Applicate, per il racconto “I fiori del male”. Il presidente della giuria, lo scrittore ed editore Franco Forte, ha comunicato che il racconto verrà pubblicato sulla rivista specialista Writers magazine. «L’alta qualità dello scritto – ha affermato – merita di avere una più ampia visibilità, ci auguriamo che il talento di Antonella possa essere coltivato e riconosciuto come merita».

Il premio come secondo classificato ex aequo è stato assegnato all’alunno Giovanni Scolaro della IA Liceo Classico per il racconto “Lezioni di delitto”. La studentessa Clelia De Gaetano della IIC Liceo Scientifico è stata premiata come terza classificata per il racconto “Gli orologi dissolti”. Hanno meritato menzioni speciali per l’originalità anche gli alunni Andrea Gargano (IIC Scientifico) e Angelo Scibilia (IIIC Scientifico).

Francesca Currò, dirigente del Liceo Impallomeni, si è complimentata con tutti gli studenti partecipanti e con i docenti referenti del Progetto Lettura, i professori Raffaella Campo, Domenico Cutrupia, Alessandro Di Bella e Oriana Scampitelli: «Questi riconoscimenti – ha affermato – non sono altro che la conferma che le attività didattiche, promosse quotidianamente nelle nostre classi, riescono a coinvolgere i ragazzi e a far emergere le loro potenzialità».