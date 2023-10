Si terrà oggi, venerdì 13 ottobre e sabato 14 ottobre, la Festa della Partecipazione organizzata dalla Cisl nei luoghi di lavoro e sui territori, per discutere sui contenuti e obiettivi della proposta di legge di iniziativa popolare per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita e ai profitti delle aziende pubbliche e private.

Due giornate di incontri per spiegare il contenuto della legge di iniziativa popolare sulla partecipazione e raccogliere le adesioni di cittadini e lavoratori. La partecipazione è un valore del metodo della CISL ed in queste settimane gli incontri e le assemblee che si stanno svolgendo nei luoghi di lavoro in tutti territori sul tema sono stati anche l’occasione per illustrare la piattaforma Cisl ‘Per un lavoro a misura della persona’.

In provincia di Messina sono due gli appuntamenti previsti. Il primo, domani mattina, nelle prime ore del turno della Raffineria di Milazzo con appuntamento nella sala del Circolo Ricreativo della Mediterranea. Il secondo, sabato 14 ottobre, dalle 16, a Brolo, in via Dante Alighieri.

«Vogliamo incontrare lavoratori, pensionati, studenti, famiglie, coinvolgere le persone dentro e fuori il perimetro della nostra Organizzazione, per trasmettere le ragioni di una “marcia della responsabilità” che punta ad aumentare salari e produttività, ad accrescere occupazione e qualità del lavoro, innovazione e sicurezza, competenze e resilienza del sistema produttivo», spiega il segretario generale Antonino Alibrandi.

«Stiamo registrando sulla nostra proposta un sostegno forte – aggiunge Alibrandi -. La partecipazione è la vera riforma istituzionale di cui il Paese ha bisogno per aumentare i salari e la produttività, accrescere occupazione e qualità del lavoro, innovazione e sicurezza, competenze e resilienza del sistema produttivo».