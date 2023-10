Lunedì 16 ottobre parte la refezione scolastica. Con un’importante novità: il servizio sarà digitalizzato consentendo così alle famiglie di prenotare e pagare i ticket con grande semplicità attraverso l’utilizzo di una App denominata “Voucher scuola”, già presente nella Home page del sito istituzionale del Comune di Milazzo. Una App intuitiva – come evidenzia l’assessore alla pubblica istruzione, Lucia Scolaro che ha diffuso una nota con le istruzione per la registrazione all’App Voucher Scuola – Comune di Milazzo.

Il genitore, una volta avuto accesso all’App, se non ancora registrato, provvederà alla registrazione con relativa attivazione del suo utente. Quindi, provvederà alla creazione del profilo del proprio figlio/a. In questa fase è possibile dare delle indicazioni sulla tipologia di dieta da erogare (nei limiti di quanto previsto dal servizio). Il genitore potrà acquistare il credito necessario per usufruire del servizio, segnalare eventuali assenze e aggiungere note giornaliere, in particolare sulla modifica del menù.

«Siamo consapevoli – sottolinea l’Assessore – che in questa fase di avvio con le nuove modalità potrebbero esserci delle criticità, ma assicuro l’aiuto fattivo dell’Ufficio Istruzione, che supporterà le famiglie che dovessero incontrare difficoltà nella procedura di registrazione»

Inoltre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, sarà possibile contattare il numero 350 502 3704 per tutte le informazioni

Link: https://milazzo.voucherscuola.it/