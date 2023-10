L’impegno e la passione risultano essere un connubio positivo per Gianluigi Scibilia, alunno del tecnologico Majorana di Milazzo che domenica scorsa ha conquistato il primo posto nella kermesse ciclistica Cronosquadre (A3) Trofeo Città di Paternò. Grande la soddisfazione per un risultato che premia la determinazione di un giovane diciottenne che, frequentando regolarmente l’ultimo anno del corso di studi dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie nella classe V C BS, smentisce appieno l’erronea convinzione secondo cui impegno atletico e allenamenti non siano compatibili con lo studio.

Gianluigi, ragazzo sorridente e riservato, pratica il ciclismo da pochi anni, grazie alla passione trasmessagli dal padre e, in pochissimo tempo, ha conseguito numerosi e prestigiosi riconoscimenti, non ultimo infatti il primo posto nella categoria juniores 2023 tesserati in team della regione Sicilia.

Elemento di spicco del team Nibali, associazione sportiva presieduta da Rachele Perinalli, dal prossimo anno agonistico, 2023/2024, entrerà nella categoria under 23 per nuove sfide e nuovi traguardi che intanto cedono il posto a quello scolastico che lo porterà a giugno prossimo a sostenere l’Esame di Stato.

«Conciliare un percorso di studi con un’attività sportiva di alto livello, misurandosi con le competizioni, può rappresentare un grado di difficoltà assai elevato – commenta il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci complimentandosi col giovane atleta. – Certamente è nella finalità precipua del Majorana garantire a tutti i propri studenti quel benessere essenziale alla costruzione di competenze, consolidamento di abilità e promozione di relazioni sociali da adoperare in contesti di vita in generale. Vivere in ambienti di apprendimento sereno e di condivisione di valori, in cui sia costante la circolarità del rapporto tra alunni ed educatori, è il presupposto per lo sviluppo armonioso e completo della personalità in cui ognuno possa liberamente esprimere la propria indole e le proprie inclinazioni»

Gli allenamenti settimanali, seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Cipriano e dal team manager Lillo La Rosa, gli impegni che inevitabilmente sono dietro a risultati così soddisfacenti non hanno impedito a Gianluigi di frequentare regolarmente e vivere la scuola con quella serietà e dedizione che proprio la pratica di una disciplina sportiva affinano, confermando la positiva correlazione fra attività fisica e successi scolastici.

E’ il vicario Emilio Arlotta, a ricordare i numerosi studenti del Majorana che negli anni si sono brillantemente distinti in varie specialità atletiche nelle competizioni regionali e nazionali a conferma di quanto il Majorana creda nell’effettiva conciliazione del diritto allo studio con lo sport, anche di alto livello, di studentesse e studenti e si impegni quotidianamente, grazie ad un team di docenti affiatato e competente, nell’esplicitazione di prassi e attività efficacemente mirate al benessere psico-fisico e preparazione culturale e professionale degli alunni. «Lo sport– commenta Arlotta – nella sua accezione più positiva facilita lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale, insegna i valori indispensabili e, con la sua potenza emotiva, costituisce una vera e propria palestra di vita declinando in un mix perfetto quanto recita la massima latina “mens sana in corpore sano”, contribuendo, pertanto, a rendere ulteriormente efficace ogni nostra scelta educativa»