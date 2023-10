Svincolati Milazzo – Sala Consilina 78-73 (Parziali : 20-20 46-32 60-53 78-73). La Svincolati Milazzo festeggia con una vittoria l’esordio stagionale sul parquet del PalaMilone, i ragazzi di Coach Trimboli si sono imposti sulla compagine campana del Sala Consilina con un + 5 finale . Palla a due e gli ospiti piazzano un parziale di 7-0 dopo 2’20 di gioco, i milazzesi privi di Tarolis vanno sul -3 a metà della frazione ma due bombe consecutive di Fraga lanciano Sala Consilina sul + 9 , 6-15.

Milazzo chiama timeout ed al rientro i locali cambiano marcia , Battaglia e Sindoni realizzano per il – 5 a seguire il duo Manfre’- Guerra per il sorpasso.

I mamertini vanno sul + 2 a 1’25 dalla prima sirena , il quarto si chiude poi in perfetta parità , 20-20 . Il secondo periodo registra in apertura l’allungo dei bianco-blu , Bolletta e Salvatico portano la Svincolati sul + 6 dopo un minuto di gioco . Il solito Fraga risponde per i suoi ma è Battaglia ad ergersi a protagonista per Milazzo , i locali volano così sul + 11 a 3’20 dal riposo lungo sospinti dal proprio pubblico.

La compagine ospite prova a rispondere ma è la tripla di Bolletta che fissa il punteggio del quarto sul 46-32 .Al rientro è equilibrio nei primi minuti , i campani si rifanno sotto e vanno sul -3 a 4’30 dalla terza sirena . Coach Trimboli perde Battaglia per infortunio ma riceve l’ottimo apporto del giovane Scredi che realizza per il + 5 ,52-47 . Bolletta piazza la tripla del + 8 , Sala Consilina prova ad accorciare ancora ma è nuovamente Scredi in evidenza che realizza la bomba del + 9 a 1’30 dal termine del quarto . La penultima sirena giunge poi sul punteggio di 60-53 per i ragazzi del presidente Giambò.

L’ultimo periodo riparte con i padroni di casa che toccano il + 13 , la gara sembra indirizzata ma è sempre Fraga per gli ospiti a colpire dalla distanza , due sue realizzazioni da oltre l’arco ed -7 . Bolletta e Guerra spingono ancora avanti la Svincolati , ma gli ospiti mai domi con Triassi e Fraga quasi annullano il gap e vanno sul -1 a 1’14 dalla fine . Ma la rimonta si ferma qui , nei secondi finali i Milazzesi realizzano quattro punti consecutivi che mettono la parola fine al match . Barbera e compagni si aggiudicano così l’intera posta in palio sul punteggio finale di 78-73.

Svincolati Milazzo. Salvatico 4 Barbera , Spada n.e. Battaglia 15 Odigie 4 Guerra 11 Bolletta 19 Sindoni 4 Traore , Carrabotta n.e. Scredi 7 Manfrè 14. Allenatore Trimboli, Vice Marisi

Sala Consilina: Biordi 4 Cortese 6 Sabatino Erkmaa 4 Fraga 29 Moretti 2 Arnaut , Durante n.e Triassi 14 Miljkovic n.e. Campaiola , Enihe 14 All.Patrizio

Arbitri: Lorefice – Filesi