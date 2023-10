SAN PIER NICETO. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di San Pier Niceto, nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne, presunto responsabile dei reati di deposito incontrollato di rifiuti e combustione illecita di rifiuti.

In particolare, a seguito dei controlli svolti in San Pier Niceto, località Ficarella, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di un cumulo di rifiuti a cielo aperto, laddove erano stati accatastati, nel tempo, diversi materiali e rifiuti di vario genere, tra i quali un vecchio divano e varie coperture per tettoie in vetroresina. Il 54enne, individuato come persona utilizzatrice del terreno adibito a deposito, al momento del controllo era intento ad alimentare un rogo con i predetti rifiuti speciali.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo l’intera area in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio, il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, in piena sinergia con la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Giuseppe Verzera.