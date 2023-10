Incendio in piena notte in un appartamento a San Papino. A quanto pare, poco dopo l’una, sarebbe andato in cortocircuito un frigorifero al secondo piano del palazzo Blu Residence, di fronte al campetto di calcio e al chiosco particolarmente frequentano anche a tarda sera. Evacuati i residenti.

Il frigorifero ha preso fuoco in cucina mentre il proprietario, per fortuna, era ancora sveglio ed è riuscito a lanciare l’allarme e avvisare gli abitanti del palazzo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi delle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, Messina Nord e della Centrale provinciale che hanno domato le fiamme. Il palazzo, di cinque piani, è stato invaso dal fumo. Per mettere in sicurezza lo stabile i residenti sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni.

A provocare le fiamme, che hanno danneggiato il singolo appartamento, sono state le scintille partire dal motore. Sul posto anche un’ambulanza del 118 per prestare soccorso. Nessuno risulta ferito o intossicato.

GUARDA IL VIDEO: